الاعلام الامني : استشهاد طفلة وإصابة خمسة أشخاص نتيجة قصف الخضراء

المستقلة /- اعلنت خلية الاعلام الأمني سقوط طفلة ضحية نتيجة قصف بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد .

وذكر بيان للخلية وتلقته (المستقلة)  أن ” القصف تم عبر سبعة صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، مبينا أن إحدى الصواريخ سقطت قرب مدينة الطب، والآخرين عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، كما ان مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية.

واشار البيان الى أن القصف تسبب “باستشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص. جميعهم مِن المدنيين”.

وكان مصدر أمني  كشف عن سقوط أكثر من خمس صواريخ داخل المنطقة الخضراء، وقع الأول قرب مقر الدعم اللوجستي في تقاطع الزيتون قرب الزوراء، والثاني في محيط مجمع السفارة الأمريكية، والثالث قرب مقر قيادة شرطة بغداد، والرابع على مقربة من موقع تابع للأمن الوطني.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، لقصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة. (النهاية)

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