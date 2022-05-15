الاعلامية فجر السعيد ترفع حذائها بوجه سيدة فمن تقصد؟

المستقلة /- صدمت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ الجميع بعد ظهورها خلال تقديمها أحد حلقات برنامجها، وهي ترفع الحذاء أمام الكاميرا لتهديد سيدة لم تذكر اسمها علنا.

وقالت السعيد في الفيديو الذي تم تداوله بشكل مكثف بين النشطاء: “أنا ودي أستعملها، والله انشالله بتسمعملها قريباً، في وحدة في بالي بس أصادفها، رح يجيها رد غير لائق”.

وتوقع الكثير من المتابعين ان المقصودة بحديث الاعلامية الكويتية، هي الفنانة السورية اصالة، وان الهدف من هذا التهديد تجديد الخلافات التي مازالت قائمة بينهما، وخاصة حرب الكلام التي لم تنته، ولكن توقع البعض الأخر أنها في خلاف جديد مع أحدهم، ووجهت رسالتها عبر مقطع الفيديو.

وأثار مقطع الفيديو غضب جمهور أصالة، حيث ان فجر السعيد كانت قد هاجمت أصالة مؤخرا، خلال مقابلة لها مع الاعلامية مي العيدان، وانتقد المتابعين هذه الطريقة الغير لائقة من إعلامية مشهورة مثل فجر السعيد، معتبرين ان من المعيب اعلامية قديرة تحمل حذائها وتهدد فيه امام الملايين، ليأتي الرد من السعيد على تغريدة فتاة اسمها سهام انتقدت اسلوبها، وقالت لها: “سهام عشان تفهمين البعد السياسي للموضوع اللي اطرحه يبيلج امية سنه علم ومعرفه وممارسه ديمقراطيه لتكتشفي ان الفارق الزمني بين عقلي وعقلج كبييييييير”.

وكانت قد أشارت الإعلامية فجر السعيد، عبر أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية مي عيدان، أن هناك خلاف قائم بينها وبين أصالة نصري، بسبب منشور كتبته أصالة عن وفاتها وهي داخل أحد المستشفيات، وقالت: “أصالة نشرت تغريدة طلبت فيها الدعاء وأعلنت وفاتي، وأعلنت وفاتي على إثم وكأنني مسيئة وكأنها السيدة زينب”.