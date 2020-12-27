الاعلامية غادة عويس ترفع قضية على ابن سلمان وابن زايد

المستقلة /-نشرت الإعلامية بقناة الجزيرة الفضائية غادة عويس، صور الاستدعاءات بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وكانت عويس أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ابن سلمان في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، وقالت إنها تتهم ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن ابن سلمان ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وذكّرت غادة عويس بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان، لا سيما من قبل خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل جمال خاشقجي، إضافة إلى دعوى سعد الجبري، رجل المخابرات الرفيع.