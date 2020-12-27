الاعلامية غادة عويس ترفع قضية على ابن سلمان وابن زايد

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-نشرت الإعلامية بقناة الجزيرة الفضائية غادة عويس، صور الاستدعاءات بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وكانت عويس أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ابن سلمان في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، وقالت إنها تتهم ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن ابن سلمان ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وذكّرت غادة عويس بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان، لا سيما من قبل خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل جمال خاشقجي، إضافة إلى دعوى سعد الجبري، رجل المخابرات الرفيع.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هجوم شديد على محمد صلاح بسبب صور الكريسماس

اخر الاخبار

أطعمة لمرضى كورونا لاستعادة حاستي الشم والتذوق

اخر الاخبار

دراسة : البرتقال يساعد مرضى السكر على خفض نسبة الجلوكوز بالدم

اخر الاخبار

السعودية : منصة الإلكترونية لربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة

اخر الاخبار

الجزائر.. انطلاق محاكمة مدام مايا “البنت الخفية” لبوتفليقة

امنية

الكويت تتهم عراقي حاول تجنيد “أحداث” لتنفيذ عمليات إرهابية برأس السنة

اخر الاخبار

ترامب يطالب الجمهوريين بـ”التصعيد والنضال” من أجل الرئاسة