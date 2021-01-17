الاعرجي يكشف عن قرار القوى السياسية والرئاسات بعدم اجراء الانتخابات المبكرة

المستقلة /… كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي عن توصل الاجتماعات الأخيرة، بين القوى السياسية والرئاسات الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

وقال الأعرجي في تغريدة له: إن ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، لافتا إلى أن “ما يؤخر إعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل”.

وأضاف:، ان “بعض الكتل تريد أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً”.