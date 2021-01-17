الاعرجي يكشف عن قرار القوى السياسية والرئاسات بعدم اجراء الانتخابات المبكرة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /… كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي عن توصل الاجتماعات الأخيرة، بين القوى السياسية والرئاسات الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

وقال الأعرجي في تغريدة له: إن ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، لافتا إلى أن “ما يؤخر إعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل”.

وأضاف:، ان “بعض الكتل تريد أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاعرجي يكشف عن قرار القوى السياسية والرئاسات بعدم اجراء الانتخابات المبكرة

اخر الاخبار

العراق يسجل 645 اصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال يوم واحد

اخر الاخبار

فيديو.. في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب انفصال فاتن حمامة عن عمر الشريف

اخبار العراق

زين كاش تقدم عرض حصري لزبائنها من أصحاب المحافظ الدائمية

اخبار العراق

استرجع حتى 5% من مشترياتك ويا “زين كاش”

اخبار العراق

ارتفاع مؤشر بورصة العراق بنسبة 0.45٪ في ختام تعاملات الأحد

اخبار العراق

هل ينقذ التعاون مع إيران الاقتصاد العراقي من الانهيار؟

اخبار العراق

هل ينقذ التعاون مع إيران الاقتصاد العراقي من الانهيار؟

اخر الاخبار

وفاة الممثل والمخرج الكويتى مشعل الخلف متأثرا بكورونا

اخبار العراق

البعيجي : على الحكومة تحمل المسؤولية اتجاه من تضرر من رفع سعر الدولار

اخر الاخبار

هل تؤجل جائحة كورونا معرض “اكسبو دبي” 2021؟

اخبار العراق

تقرير : حراك مبكر للاحزاب والكتل السياسية يؤكد على حدة التنافس بينها

اخر الاخبار

السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة من الإمارات

اخر الاخبار

 بتهمة “دعم الإرهاب”..الجزائر تحاكم سيدة على عتبة الـ 70 من العمر وفتاة

اخر الاخبار

فجأة.. وفاة سفير روسيا بالإمارات في موسكو

اخر الاخبار

انفجار عبوة ناسفة تستهدف عناصر مقربة من حزب الله اللبناني في سوريا

اخر الاخبار

إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بعد نصب كمين محكم في كركوك