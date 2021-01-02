الاعرجي يدعو لازالة الدولة وبناء اخرى على اُسس وطنية

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المستقلة /- دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي ، الى ازالة الدولة وبناء دولة ذات اُسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية”.

وقال الأعرجي في تغريدة اطلعت عليها “المستقلة” اليوم السبت ، “أقولها بصراحة، لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام 2003 وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات اُسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية”.

وأكمل قائلاً: “دولة يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلاّ فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول!”.

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