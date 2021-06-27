الاعدام لتسعة مدانين اشتركوا في مجزرة اسبايكر عام 2014

المستقلة/- اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية احكام بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة اسبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014 .

وافاد المركز الاعلامي ان”المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة اسبايكر وقتل عدد من الابرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات ارهابية اثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة”.

واضاف ان “المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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