الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل معلمة السدير

المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان عن جريمة قتله المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة الجنايات أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر أستناداً لاحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي”.

وأعترف القاتل بتفاصيل هذه الجريمة، مبينا أن المجنى عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر”.

وكانت القوات الامنية وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص القت القبض على (القاتل) بعد 3 ساعات من ارتكابه لهذه الجريمة”.

واثارت الجريمة غضبا شعبيا بعد تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.