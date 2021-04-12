الاعدام بحق أحد ارهابيي مجزرة البونمر

المستقة/- أصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة الحكم على الارهابي عمار مهدي الجبوري بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الثانية/ الفقرتين 1 و 3 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.

وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الارهابي كان قيادياً بعصابات داعش الارهابية في قضاء الفلوجة وشارك في مجزرة البونمر التي راح ضحيتها سبعة عشر مواطناً اضافة الى اشتراكه في العديد من العمليات الارهابية التي اعترف بها في التحقيق”.

وأضاف أن “المجرم الارهابي كان أحد الهاربين من سجن ابو غريب اثناء التعرض الارهابي للسجن في شهر تموز من عام 2013 واناطت به عصابات التنظيم منصباً قيادياً في زمرها أثناء احتلالها للمناطق العراقية بعد عام 2014 حيث لاذ بالفرار بعد تحرير الاراضي العراقية متخذاً من جواز مزور وسيلة للتواجد في عدد من البلدان حتى القت السلطات المصرية القبض عليه وسلمته الى السلطات العراقية وفق التعاون الامني والاستخباري في مجال مكافحة الارهاب بين الجانبين”.

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