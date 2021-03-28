الاعتداء بالضرب على ياسر فرج في أحد شوارع القاهرة

الاعتداء بالضرب على ياسر فرج في أحد شوارع القاهرة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان المصري ياسر فرج لحادث إعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الشباب، بعد أن صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادي علي الطريق الدائري.

والواقعة بدأت عندما كان الفنان المصري يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان.

وقرر فرج أن يلاحق السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحررا محضرا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

من جانبه علق فرج على الحادثة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب “انا بقيت حاسس اني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته ،،موعود بالبلطجيه والحوادث ،الحمد لله انها جت علي اد كدة”.

وفى سياق آخر ، فقد الفنان المصري ياسر فرج، زوجته وأم أولاده في يناير الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك الفنان ياسر فرج في مسلسل “ورا كل باب” الذى يعرض حالياً ، والعمل بطولة صابرين وأحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.