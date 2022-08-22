الاطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة

المستقلة /- رأى القيادي في الإطار التنسيقي، تركي جدعان، الاثنين، أن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديد بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، فيما حذّر مما وصفه بـ”المنزلقات الخطيرة”.

وذكر العتبي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة، أن “هناك حقائق في المشهد السياسي العراقي يجب أن يدركها الرأي العام بأن أية متغيرات في إدارة الدولة لا يمكن المضي بها من دون توافق وطني بين الأطياف والمكونات، والدستور حدد آليات هذه التغيرات”.

وأضاف، أن “حل البرلمان ليس بالقرار الهين لأنه بدون خارطة طريق للمرحلة القادمة سنذهب إلى منزلقات خطيرة في العراق”، مؤكدا بأنه “من خلال قراءتنا المباشرة مع النواب توصلنا إلى أن 90% منهم ضد أي مسار لحل البرلمان بالوقت الراهن”.

وأشار إلى أن “أغلب القوى تدرك أن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لابد أن يسبقهما تشكيل حكومة جديدة”.

وبشأن المرحلة القادمة، أوضح العتبي، أنه “يجب أن يكون هناك توافق وطني للمرحلة القادمة من ناحية تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، لأن جزءا من الإشكاليات التي تحصل الآن جاء بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة وما تضمنته من مؤشرات سلبية حددناها مسبقا”.