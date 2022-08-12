الاطار التنسيقي يعلن اعتصاما مفتوحا لاجل التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة

متظاهرو الاطار ينصبون الخيم استعدادا للاعتصام

المستقلة/- اعلن متظاهرو الاطار التنسيقي الذين تظاهروا قرب الجسر المعلق تحت شعار(الشعب يحمي الدولة) الاعتصام  المفتوح من أجل تحقيق “مطالبنا العادلة” حسب بيان القي في ختام التظاهرة.

ودعا البيان الى الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة “هيبة الدولة” ومعالجة مشاكل المواطن العراقي ، مطالبا القوى السياسية وخصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع .

كما اعلن عن الدعم التام للقضاء العراقي ومؤسساته، ورفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، “فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية” .

وطالب المتظاهرون في بيانهم رئيس مجلس النواب  بإنهاء تعليق العمل،  والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، “فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة” حسب تعبير البيان

و طالب القوات الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولايمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان .

وطالب البيان أيضا القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، داعيا إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشحة الماء ، كما طالب بإنهاء مأساة الكهرباء في هذا الحر اللاهب، وغيرها من الخدمات الأساس التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين.

ونبه إلى أن البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، و تعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، “فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا الى الدستور والقانون”.

وختم البيان بإعلان الالتزام التام والطاعة لما يصدر عن المرجعية الدينية العليا.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

جائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2022 تمنح للعراقي سعد سلوم واللبنانية نايلا طبارة

اخبار السعودية

مطلوب للأمن السعودي يفجر نفسه في جدة

اخر الاخبار

رسميًا .. مناطق في بريطانيا في حالة جفاف

اخبار العراق

هاني شاكر ينفي إصداره منع لحفلات كاظم الساهر في مصر

اخر الاخبار

الصربي كوستيتش ينتقل الى يوفنتوس الايطالي

اخر الاخبار

رسميًا .. تغيير موعد انطلاق كأس العالم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2022 تمنح للعراقي سعد سلوم واللبنانية نايلا طبارة

اخر الاخبار

رسميًا .. مناطق في بريطانيا في حالة جفاف

اخر الاخبار

الصربي كوستيتش ينتقل الى يوفنتوس الايطالي

اخر الاخبار

رسميًا .. تغيير موعد انطلاق كأس العالم

اخبار العراق

المالكي: الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى

اخبار العراق

شرطة ذي قار تعثر على قطع أثرية

اخبار العراق

الخطابي يوجه باستخدام منظومة الغاز في تشغيل السيارات الحكومية في كربلاء

اخبار العراق

الخطابي يوجه باستخدام منظومة الغاز في تشغيل السيارات الحكومية في كربلاء

اخبار العراق

الاطار التنسيقي يعلن اعتصاما مفتوحا لاجل التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة

اخبار العراق

متظاهرو ميسان ينهون تظاهراتهم بعد أداء صلاة الجماعة

اخبار العراق

تجربة مميزة.. كلية دجلة ترسل طلبة الإعلام للتدريب خارج العراق

اخبار العراق

شبكة الاعلام العراقي تحتفي بإطلاق موسوعة العراق المصورة

اخبار العراق

كربلاء عانت من أزمتي كهرباء وماء خلال عاشوراء

اخبار العراق

الموارد المائية توقع اتفاقية مع (الفاو) لرصد إنتاجية المياه في العراق

اخر الاخبار

كيف تنظر واشنطن لاحداث العراق؟

اخر الاخبار

اليوم العالمي للكسل.. مشاهير لا يهتموا بشكلهم رغم النجومية

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية