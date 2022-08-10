الاطار التنسيقي يحشد جماهيره مجددا

المستقلة/- للمرة الثانية يدعو الاطار التنسيقي جماهيره للخروج بتظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل، قرب الجسر المعلق في منطقة الجادرية.

وقال الاطار التنسيقي في بيان أصدره في ختام اجتماع عقدته قيادته، مساء اليوم، ان دعوته هذه تأتي” إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات ، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن ، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي” .

ودعا للمشاركة “الفاعلة” في التظاهرات التي اطلق عليها (الشعب يحمي الدولة) و”التي ستكون على أسوار الخضراء”.

وأكد ضرورة “منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات” .

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من خطاب القاه زعيم دولة القانون نوري المالكي في ذكرى عاشوراء، اعلن فيه رفض حّل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة البرلمان إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

يذكر أن عدد من القوى التي شاركت في حراك تشرين 2019، أعلنت عن تنظيم تظاهرات يوم الجمعة المقبل أيضا في ساحة الفردوس للمطالبة بالتغيير والإصلاح.