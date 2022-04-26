الاطار التنسيقي يحذر من مشروع خارجي يجري تنفيذه في العراق

المستقلة /- حذرت اطراف سياسية من مشروع خارجي يجري تنفيذه في العراق من قبل رئيس البرلمان وبعض المتحالفين معه، لافتين الى أهمية انهاء الازمة السياسية الراهنة من اجل احباط أي مخططات يجري العمل على تنفيذها.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي فاضل موات، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “توحيد البيت الشيعي وإيجاد الاستقرار السياسي من شأنه ان يوقف تحركات الحلبوسي وكذلك رئيس حكومة تصريف الاعمال”.

من جهة أخرى، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك محاولة من قبل الحلبوسي للتفرد بالقرار السياسي لقيادة مشروع إقليمي خطير خصوصا بعد حصوله على دعم خارجي من اميركا وتركيا والخليج”.

من جانب اخر، لفت النائب السابق كريم عليوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، الى ان “الحلبوسي استغل المنصب لخدمة المشروع التركي والاماراتي لانشاء الإقليم السني، حيث هناك داعمين لهذا المشروع بهدف انجاحه”.

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