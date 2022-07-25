الاطار التنسيقي يتفق على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة

المستقلة/- ذكرت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، أن اللجنة التي شكلها الادار التنسيقي لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني.

وذكرت المصادر في وقت سابق ان الترشيح انحصر بين مرشحين اثنين هم محمد السوداني و علي شكري، وكلاهما كانا مرشحين عن دولة القانون، فيما اعلن المرشح الثالث قاسم الاعرجي عن انسحابه من المنافسة.

سذكر ان السوداني من مواليد محافظة ميسان وسبق ان تولى مسؤولية المحافظ قبل تكليفه بحقيبة وزارة حقوق الانسان في حكومة المالكي الأولى عام 2010.

ويعد السوداني اول مرشح لرئاسة الحكومة بعد 2003 من الداخل العراقي، وليس من السياسيين العائدين الى العراق بعد تغيير النظام.

  • انتخب عضوا في مجلس النواب للدورات ٢٠١٤ ، ٢٠١٨ ،2021 .

٠ انشء مركز الفراتين للدراسات والبحوث الاستراتيجية ٢٠١٩ .

. انتخب عضوا في مجلس النواب عام ٢٠٢١ عن محافظة بغداد

تولى مسؤولية رئيس هيئة المساءلة والعدالة بالوكالة ٢٠١١، وزير الزراعة بالوكالة ٢٠١٣، رئيس مؤسسة السجناء بالوكالة ٢٠١٣ ، وزير الهجرة والمهاجرين بالوكالة ٢٠١٤

  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية ٢٠١٤

٠رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية .

٠ وزير المالية بالوكالة ٢٠١٤

  • وزير الصناعة والمعادن وكالة ٢٠١٦-٢٠١٨

 

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