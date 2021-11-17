الاطار التنسيقي : نمتلك اكبر عدد من المقاعد التي تؤهلنا لتشكيل الحكومة

المستقلة/- اكدت اطراف سياسية في الاطار التنسيقي، الاربعاء، ان تكتلها يمتلك اكبر عدد من المقاعد التي تؤهله للذهاب نحو تشكيل الحكومة، موضحة ان الحوارات مازالت مستمرة مع الأطراف الأخرى بشأن الحكومة الجديدة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي يمتلك اكبر عدد من المقاعد ويمثل الكتلة الأكبر، والحوارات متواصلة مع الجميع بشأن تشكيل الحكومة المقبلة”.

من جانب اخر، أوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي يسعى للحضور بأغلبية نيابية خلال الجلسة الأولى لجلس النواب، من اجل الاتفاق والتفاهم بشأن الشخصية التي ستثقود الحكومة في المرحلة المقبلة”.

من جهة أخرى، اكد عضو تحالف الفتح حامد عباس في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان “الحوارات متواصلة من اجل الخروج بتكتل شيعي لتشكيل الحكومة المقبلة، وتجنب العودة الى السيناريو السابق لاختيار الشخصية التي ستقود البلد في المرحلة القادمة”.

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