الاطار التنسيقي : كابينة السوداني ستمرر بسهولة يوم السبت المقبل

المستقلة/- اكد عضو الاطار التنسيقي النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ان كابينة المكلف محمد شياع السوداني ستمرر بسهولة يوم السبت المقبل باتفاق اغلب الكتل السياسية .

وقال مخيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ” ان الكابينة ستكون بكامل الوزارات ما عدا واحدة او اثنين ، ستؤجل تسيمة وزرائها لاحقا ، بغية الاتفاق الكامل مع القوى السياسية ، مشيرا الى ان الكتل السياسية قدمت ما يقارب 5 اسماء مرشحين لكل وزارة حسب الاستحقاق الانتخابي والاتفاق السياسي ، واعطت الحرية الى السوداني لاختيار احدها ، وهذا الامر سهل عملية التوافق واختيار الوزراء .

واوضح ” ان الوزراء سيكونون نسيجا من المستقلين والتكنوقراط من اهل الاختصاص واخرين مرشحين من الاحزاب ، وباتفاق الكتل السياسية ، العازمة على تمرير الكابية الوزارية والبرنامج الحكومي يوم السبت المقبل “.

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