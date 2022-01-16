الاطار التنسيقي : اجتماع العامري مع الصدر هدفه تهدئة الأوضاع وحلحلة المشاكل

المستقلة /-كشف الإطار التنسيقي، عن هدف اجتماع زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الحنانة، أمس السبت.

وقال القيادي والنائب في الإطار وعد قدو، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “اجتماع العامري مع الصدر هدفه تهدئة الأوضاع وحلحلة المشاكل والتوصل إلى تفاهمات ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر، إضافة الى عملية تشكيل الحكومة وشكلها”.

وأضاف قدو ان “الحوار والتفاوض بين العامري والصدر سوف يسهم في تشكيل الكتلة الأكبر برلمانيا، إضافة الى اذابة الجليد بين الطرفين والذهاب بالاتجاه الإيجابي الصحيح لإنقاذ العراق من أي فتنة بين كتل المكون الشيعي، التي تعمل بعض الأطراف الى اشعالها”.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف يوم أمس السبت، عن لقاء جمع بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوحدهما في مقر الأخير بالحنانة في مدينة النجف.

وهذا أول لقاء ثنائي من نوعه بينهما منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الرجلان قد التقيا سابقا مرتين خلال اجتماعين ضما قادة الإطار مع الصدر، إذ دارت المباحثات بشأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة.

وخرج الصدر بعد اللقاءين متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.

 

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