الاسكان والاعمار : وصول ثمانية مشاريع إلى مراحلها الأخيرة من الإنجاز

المستقلة /- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأحد، وصول ثمانية “مشاريع استراتيجية” إلى مراحلها الأخيرة من الإنجاز، فيما أشارت إلى أنها ستنتهي خلال العام الحالي.

وذكر مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إنه “تم تمويل الدائرة بقروض جديدة من قبل البنك الدولي بعد التفاوض مع وزارتي التخطيط والمالية، بعد أن خصص القرض السابق لتطوير الأجزاء المهمة للطريق السريع (بغداد – البصرة)”.

وأضاف كاظم، أنه “ستتم عقب إطلاق القروض الجديدة، المباشرة بتطوير وتعريض مسافة 500 كيلومتر من مساري طريق (بغداد – الكوت- العمارة- البصرة)، مع إمكانية إضافة مسارين للطريق لكل اتجاه، ليصبح ذو أربعة مسارات، مع تقليل التقاطعات الأرضية”، عادا طريق (بغداد – البصرة) السريع، “الأهم في البلاد، لكونه يسهل حركة النقل بين العاصمة والمحافظة، كما أنه يواكب الزيادة الحاصلة باستيعاب الموانئ بعد إنشاء ميناء الفاو، وهو ما يستلزم تأسيس شبكة طرق حديثة وسكك الحديد من أجل استيعاب ذلك”.

واشار إلى أنه “يتم حاليا الاعتماد على الطريق الدولي (البصرة- بغداد) للنقل بين الجنوب والعاصمة والمحافظات الشمالية”.

وتابع كاظم، أن “هناك ثمانية مشاريع استراتيجية تمثل 60 بالمئة من مجمل مشاريع الوزارة، وصلت إلى مراحلها الأخيرة من الإنجاز، وستنتهي خلال العام الحالي”، مبينا أن “المشروع الأول وهو جسر المأمون في محافظة الأنبار ستنتهي أعماله خلال الشهر المقبل، أما المشروع الثاني وهو تأهيل المسافة (الخالص – العظيم) ضمن طريق (بغداد- كركوك) فسينجز خلال الشهرين المقبلين”.

وأكمل، أن “المشاريع الستة المتبقية سيتم إنجازها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي: طريق (رمادي – حديثة)، و(كربلاء – الرزازة )، و(العمارة – البتيرة – الفجر )، و(غماس – ديوانية- الحمزة الشرقي )، وأجزاء من طريق (بغداد – الموصل – طريق قره تبه في ديالى)”.