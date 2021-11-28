الاسكان : تحقيق نسبة إنجاز 63% في مشروع المجمع السكني في الديوانية

المستقلة /- أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تحقيق نسبة إنجاز 63% في مشروع المجمع السكني في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للوزارة، تلقت المستقلة اليوم الاحد، أن “الوزارة مستمرة بتنفيذ أعمال مشروع المجمع السكني (دور الإسكان) في محافظة الديوانية، من خلال شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية، واشراف دائرة الإسكان وكجهة فاحصة للمشروع المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابعين للوزارة”.

وأضاف، أنه “تم تحقيق نسبة إنجاز فعلية بلغت نحو 63% من المشروع، الذي يضم 276 وحدة سكنية موزعة على 23 عمارة ذات أربعة طوابق، بواقع 3 ثلاث شقق لكل طابق، كما يضم المشروع عدداً مــن البنايات الخدمية وشبكات الطرق والكهرباء والماء والمجاري والاتصالات”.