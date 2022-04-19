الاسدي يكشف عن تفاصيل اعادة المفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي

المستقلة/- كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي والذي شغل منصب المتحدث السابق باسم هيئة الحشد الشعبي،الثلاثاء، عن تفاصيل اعادة المفسوخة عقوهم في الهيئة، مبينا ان الوجبات مستمرة بالعودة وستنتهي باعادة 30 الف عنصر خلال موازنة 2022.

وقال الاسدي في حوار متلفز تابعته المستقلة، ان “هيئة الحشد الشعبي مستمرة في اعادة المفسوخة عقودهم في الحشد بشكل تدريجي لحين الوصول الى اعادة 30 الف مقاتل”.

واضاف ان “احد اسباب تأخير اعادة جميع الافراد هو المبلغ المخصص من المالية والبالغ 42 مليار دينار فقط وهي لا تكفي لتسديد رواتب جميع المقاتلين العائدين في حال عودتهم دفعة واحدة الا ان الهيئة مستمرة باعادة الوجبات من خلال المبالغ الفائضة”.

واوضح الاسدي، ان “وزارة المالية خصصت في موازنة 2022 مبالغ كافية لاعادة المتبقي من الموازنة وسيتم اعادة تصحيح مواقعهم حيث تم توزيع المقاتلين العائدين بشكل عشوائي على الاولية وستصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص”.

وبشان قانون تقاعد الحشد، ذكر الاسدي ان “القانون مكتمل وهو في ادراج مجلس الوزراء منذ عام 2017 وبانتظار التصويت عليه من قبل الحكومة وبعده البرلمان ليكون نافذا”، مبينا ان “القانون صيغ بطريقة دقيقة للغاية وجمع بين قانوني خدمة الجيش وقوى الامن الداخلي مع اضافة ضمانات خاصة بالحشد”.