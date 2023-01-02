الاسدي.. اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة للباحثين عن العمل

المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل.

وذكر الأسدي في بيان تلقت المستقلة، أنه “تمّ اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة”، مبيناً أن “اطلاق هذه الوجبة تأتي تنفيذاً لمنهاج البرنامج الحكومي المتضمن دعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من أجل إنشاء مشاريعهم المدرَّة للدخل”.

وأضاف أن “هذه القروض تمنح من دون أي فوائد مالية”، داعيا “المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم حسب الفرز الالكتروني إلى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، أو أحد أقسامها في المحافظات لاكمال الإجراءات، وحسب الأسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اطلاق الوجبة”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

بيان.. البنك المركزي منفتح على تعزيز علاقاته المصرفية مع الصين

اخبار العراق

مركز.. الوضع السياحي والقطاع الفندقي يشهد نسبة إشغال متدنية

اخبار العراق

الدفاع المدني يكشف عن خطته لبطولة خليجي 25 في البصرة

اخبار العراق

الشباب والرياضة.. جميع مرافق ملعب الميناء جاهزة من الناحية الفنية

اخبار العراق

العراق.. الانواء الجوية تتوقع تساقط للأمطار وحدوث عواصف رعدية

اخبار العراق

نائب : وجود ترهل كبير وبطالة مقنعة في وزارتي النفط الكهرباء

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إيران: وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية

اخبار العراق

مركز.. الوضع السياحي والقطاع الفندقي يشهد نسبة إشغال متدنية

اخبار العراق

الاسدي.. اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة للباحثين عن العمل

اخبار العراق

الشباب والرياضة.. جميع مرافق ملعب الميناء جاهزة من الناحية الفنية

اخبار العراق

العراق.. الانواء الجوية تتوقع تساقط للأمطار وحدوث عواصف رعدية

اخر الاخبار

ايران : نتواصل مع اوربا من أجل الوصول إلى نتيجة بالملف النووي

اخبار العراق

يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

اخبار العراق

يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

اخبار العراق

مطار بغداد الدولي ينفي توقف حركة الملاحة الجوية

اخبار العراق

النزاهة : السوداني وزيدان أول المفصحين عن الذمة المالية 2023

اخبار العراق

استقرار أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

اتحاد الكرة يحذف منشور حضور كاظم الساهر افتتاح خليجي 25

اخبار العراق

وزير التربية ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

اخبار العراق

وكيل شؤون الشرطة يتوعد المفسدين والمرتشين بعقوبات رادعة

اخبار العراق

عامر ناجي:اعتماد تكنولوجيا متطورة في مجسرات طريق دورة – يوسفية

اخبار العراق

نائب : وجود ترهل كبير وبطالة مقنعة في وزارتي النفط الكهرباء

اخبار العراق

محلل يحذر.. اطراف خارجية لديها نوايا لتعطيل انجاز ميناء الفاو