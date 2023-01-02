الاسدي.. اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة للباحثين عن العمل

المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل.

وذكر الأسدي في بيان تلقت المستقلة، أنه “تمّ اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة”، مبيناً أن “اطلاق هذه الوجبة تأتي تنفيذاً لمنهاج البرنامج الحكومي المتضمن دعم شريحة الشباب الباحثين عن العمل من أجل إنشاء مشاريعهم المدرَّة للدخل”.

وأضاف أن “هذه القروض تمنح من دون أي فوائد مالية”، داعيا “المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم حسب الفرز الالكتروني إلى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد، أو أحد أقسامها في المحافظات لاكمال الإجراءات، وحسب الأسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اطلاق الوجبة”.