الاستيقاظ بشكل متكرر علامة على أن قلبك في خطر

يعاني كثير من الناس من عدم التمكن من النوم طوال الليل، والاستيقاظ بشكل متكرر، الأمر الذي يشير إلى عارض صحي يتطلب مراجعة الطبيب، إذ قد يكمن وراء ذلك مرض خطير.

ويحذر أطباء في أمراض القلب من أن عدم التمكن من النوم طوال الليل، خاصةً إذا كان ذلك يحدث كثيرًا، يعد علامة على أن الجسم يحاول إخبارك أن قلبك في خطر.

ويقول الأطباء إنه إذا استيقظت ليلًا بسبب ضيق في التنفس، فقد تكون مصابًا بقصور في أداء القلب، الأمر الذي يستلزم مراجعة الطبيب.

وقالت طبيبة القلب بوبي بوغاييف، إن الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب “غالبًا ما يستيقظون في منتصف الليل مع ضيق شديد في التنفس”، المعروف أيضًا باسم “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.

وأوضحت أنه إذا كنت تعاني من هذا النوع من ضيق التنفس، فمن المحتمل أن تستيقظ وتسعل أو تصدر صفيرًا وتعاني من معدل ضربات قلب سريع.

وقالت بوغاييف: “قد تشعر كما لو أنك تختنق، ولا يمكنك أن تجد الراحة إلا بالجلوس”. يزول ضيق التنفس بشكل عام بعد بضع دقائق من الجلوس”.