الاستخبارات تعلن القبض على سبعة من داعش جنوبي بغداد

المستقلة /…. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن إلقاء القبض على سبعة من عناصر داعش جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاربعاء إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 وقوة من لواء رئاسة الجمهورية الثاني ولواء 23 وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على سبعة عناصر من داعش في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وبينت أن المعتقلين كانوا هاربين ومتخفين في اقليم كوردستان، مشيرة الى انهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب).( النهاية)