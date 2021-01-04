الاستخبارات تطيح بأربعة متسللين من الحدود

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المستقلة /… قالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بإلقاء القبض على اربعة متسللين من الحدود السورية بينهم سوري الجنسية.

وقالت في بيان لها وتلقته ( المستقلة ).. اليوم  إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ ومفرزة من استخبارات ومكافحة ارهاب ربيعة بمحافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على اربعة متسللين من الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية بضمنهم احد السوريين عن طريق التهريب عبر قرية الشعلان التابعة  الى ناحية ربيعة بالموصل”، مبينة أن “المعتقلين يشتبه بانتمائهم لعصابات داعش الارهابي”.

وأوضحت أن “العملية جاءت ضمن مهامها لتامين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى”.( النهاية)

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