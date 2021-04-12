الاستخبارات: القبض على احد الارهابيين في الانبار

الاستخبارات: القبض على احد الارهابيين في الانبار

المستقلة / – القت القوات الامنية القبض على احد الارهابيين في الانبار ، وعثرت على مخبأ للعبوات الناسفة في سنجار .

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ,” ان القبض على الارهابي تم في منطقة الصقلاوية بالانبار بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب ،على ضوء معلومات استخبارية دقيقة “.

من جانب اخر ذكرت المديرية انه :” تم العثور على مخبأ للعبوات الناسفة يضم ٥٨ عبوة محلية الصنع في منطقة السكينية التابعة الى قضاء سنجار ، قامت مفارز الهندسة بتدميرها تحت السيطرة “.