الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين في منطقة ربيعة

المستقلة / – القت الاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة ربيعة فيما اكدت انها ضبطت كمية من قنابر الهاون في القيروان بنينوى “.

وذكر بيان للمديرية تلقت المستقلة نسخة منه ” ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من لواء ٧١ للفرقة القت القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة ام وشه التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

من جانب اخر تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من لواء المشاة ٦٠ من الوصول إلى كدس لقنابر الهاون في قرية محل التابعة لناحية القيروان غربي نينوى وضبطت بداخله ٤٩ قنبرة هاون ١٢٠ ملم .