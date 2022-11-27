الاستخبارات العسكرية : القبض على أربعة تجار مخدرات في الأنبار والبصرة

المستقلة/- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أربعة تجار مخدرات في الأنبار والبصرة.

وقالت مديرية في بيان تلقت المستقلة، إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسمي (استخبارات وأمن) قيادة عمليات الجزيرة والبصرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية هاتين القيادتين، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي الأنباء والبصرة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة المخدرات”.

واضافت ان” المتهمين كانت بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال وكبتاجون وغيرها”، مبينة انه “جرى تسليمهم مع المضبوطات إلى جهات الطلب أصوليا”.