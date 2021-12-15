الاستخبارات : احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة

المستقلة /- أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تمكن وكالة الاستخبارات من احباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.

وذكرت الخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعية الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الانبوب الغازي”.

واضاف البيان انه “تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية”.

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