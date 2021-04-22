الاستثمار : الغاء الاجازات المتعثرة سيعيد للدولة 400 الف دونم بقيمة 90 ترليون

المستقلة /- عدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، توجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القاضي، بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح نسبة انجازها بين (0 – 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، قراراً مهما، مبينة أن التوجيه الذي سيلغي ألفا و128 اجازة استثمارية، سيعيد للدولة نحو 400 الف دونم بقيمة تقدر بـ 90 ترليون دينار.

وقالت النجار في حوار تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة سيوفر للدولة موارد مالية نتيجة الامور المترتبة على هذه المشاريع كالاعفاءات الجمركية على مواد البناء وسمات دخول اعداد كبيرة من العمالة الأجنبية اضافة الى إنهاء سيطرة مستثمري المشاريع المتلكئة على اراض مملوكة للدولة” .

وأضافت ان “التوجيهات تعد خطوة مهمة لها تداعيات اقتصادية ايجابية وملموسة، مبينة أنها ستنهي الاعفاءات الجمركية التي تؤثر في الصناعة المحلية، بما سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المحلية واستقطاب الايدي العاملة العراقية، فضلاً عن الحد من منح سمات دخول العمالة الاجنبية التي تؤثر في ايجاد فرص للعمالة المحلية”.

وأكدت النجار أن “التوجيهات ستسهم في تحسين وتطوير العمل الاستثماري، من خلال اعادة تلك الاراضي المحالة سابقا وطرحها مرة اخرى لتنفيذ مشاريع حقيقية تكون ملموسة على ارض الواقع”.

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