الاسبوع الحالي ..وزارة التربية ستحدد موقفها من الامتحانات النهائية

المستقلة /- تعتزم وزارة التربية عقد اجتماع موسع، الاسبوع الحالي، للاتفاق بشأن الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية للعام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 .

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الوزارة ستعقد اجتماعا موسعا الاسبوع الحالي لمناقشة واقع الامتحانات الخاصة بطلبة المراحل غير المنتهية والاستماع الى اراء المختصين بشأن العملية الامتحانية ومن المؤمل ان يتم الاتفاق على صيغة معينة يتم الافصاح عنها بشكل رسمي فيما بعد”.

واكد ان “الوزارة تعمل على مناقشة واقع الطلبة والتلاميذ للصفوف غير المنتهية، وان التعليم الالكتروني مستمر لهذه المراحل لحين الخروج بنتائج تصب في مصلحة الطلبة”.

وكشف عن ان “الوزارة سبق ان عقدت اجتماعا بهذا الصدد لمناقشة مجموعة من القرارات من ضمنها ، ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، فضلا عن ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بجميع فروعه)”.

وعلى الصعيد ذاته، بين الوكيل الاداري ان “المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الاولى ستباشر يوم غد الثلاثاء توزيع الاجور الخاصة بالمراقبين خلال الامتحانات التمهيدية، وسيتم توزيعها على شكل صكوك داعيا بالوقت نفسه ادارات المراكز التمهيدية لجميع المراحل الى مراجعة شعبة الصرف لغرض تسلم اجورهم”.

إلى ذلك، الزمت وزارة التربية من خلال بيان صحفي الادارات المدرسية بالتقيد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 .