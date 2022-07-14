الاردن يفرض حظر تجوال في هذه المحافظة لهذا السبب ..

المستقلة /- فرضت حرارة الطقس حظرا للتجوال في مدينة العقبة، إذ بدت العديد من الشوارع الرئيسية في مدن العقبة شبه خالية بعد أن ناهزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة بركود الحركة التجارية أثناء ساعات الظهيرة لتنشط في المساء حيث يستغل العديد من العقباويين فترة المساء لشراء حاجياتهم من الأسواق، فيما يفضل البعض السهر على شاطئ البحر، وفق ما نقلت الرأي.

وقال التاجر انس ابو عبدالله إن الحركة التجارية في الليل تكون في حالة أفضل، للزوم العديد من المواطنين منازلهم أثناء ساعات النهار، بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وتلزم الأسر العقباوية المنازل أثناء ساعات النهار، مستخدمة المكيفات الكهربائية، وهو ما دفعهم للمطالبة بتخفيض تعرفة الكهرباء/ وخصوصا في أجواء الصيف الحارة التي تشهدها مدينة العقبة.

وتشهد مدينة العقبة خلال أشهر الصيف هجرة عكسية الى المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بأجواء العطلة الصيفية لدى العديد من العائلات.