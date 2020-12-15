الاردن يدين استهداف ناقلة النفط السعودية

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المستقلة /- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إستهدف ناقلة نفط في ميناء جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بواسطة زورق مفخخ مما الحق أضرار مادية بالسفينة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد حرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الفايز وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وفي كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن المملكة الشقيقة مرفوض ومدان ويعتبر تهديد لأمن المنطقة بأكملها.

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