الاردن : نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين

المستقلة /- أكد وزيرا الاستثمار المهندس خيري عمرو، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، حرص الحكومة على متابعة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ومعالجتها لزيادة جاذبية المملكة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزيران لعدد من الاستثمارات الصناعية في لواء ناعور في العاصمة يرافقهما أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بهدف التواصل مع المستثمرين والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بالبيئة الاستثمارية والاستجابة لها في الاطار السليم.

وبين عمرو، أن هذه الجولات تهدف للاستماع من المستثمرين بشكل مباشر للتحديات التي تعترضهم ووضع حلول لها بما يمكن المستثمرين من استمرار مشاريعهم الاستثمارية وتوسعتها مبينا ان القطاع الخاص رافد رئيس للاقتصاد الوطني وشريك حقيقي للحكومة في التخفيف من مشكلتي البطالة والفقر.

وأكد أن وزارة الاستثمار أنشئت لخدمة المشاريع الاستثمارية وتمكينها ودعم الصادرات الأردنية من خلال المعارض المتخصصة، مشددا أن ابواب الوزارة مفتوحة للمستثمرين للاستماع إلى اقتراحاتهم وتوصياتهم والتي ستؤخذ على محمل الجد.

بدوره بين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن هنالك العديد من برامج الدعم الموجهة للاستثمارات الصناعية لتعزيز تنافسيتها وزيادة قدراتها التصديرية مشيرا الى صندوق دعم الصناعة وتخفيض الكهرباء على القطاع الصناعي وغيرها من الإجراءات الداعمة للصناعة الوطنية.

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