الاردن : مطالب بتأجيل اقساط القروض لـ 3 أشهر

المستقلة /- طالبت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، تأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة 3 أشهر وان يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.

كما جددت اللجنة على لسان رئيسها النائب خالد ابو حسان مطالبها للحكومة بضرورة اخذ الإجراءات الاحترازية واللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية وتخفيف تداعيات جائحة كورونا عليها بالتوازي مع اجراءات ضبط العدوى ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار الى أن اللجنة طالبت في اجتماع لها امس الأربعاء وفي اجتماعات أخرى سابقة بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.

كما دعت اللجنة الى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.

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