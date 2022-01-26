الاردن على موعد مع منخفض قبرصي وشديد اليوم

المستقلة /- أفادت دائرة الارصاد الجوية بأن المملكة تتأثر الاربعاء بمنخفض جوي يتمركزفوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي؛ وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة ، وتدريجياً واعتباراً من ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء الى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.

اما الخميس فتوالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية تنشط على فترات خاصة في المناطق الجنوبية يصاحبها هبات قوية أحياناً.

وتكون الأجواء الجمعة شديدة البرودة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تمتد اثناء النهار على شكل زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات الليل المتاخرة يتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.