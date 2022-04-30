الاردن : رؤية هلال العيد السبت مستحيلة

المستقلة /- نشر مركز الفلك الدولي صباح اليوم السبت صورة هلال اخر شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ وقال المركز في تغريدة عبر تويتر إنه تم تصوير الهلال نهار السبت من مدينة أبوظبي وبصعوبة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي وأشار إلى أن وقت التصوير كان صباح اليوم السبت عند الساعة 09:30 صباحا بتوقيت الإمارات. وكان يبعد القمر عن الشمس 7.1 درجة وأوضح المركز أن هذه الصورة هي لهلال آخر شهر رمضان وليس هلال العيد، مؤكدا أن رؤية هلال العيد اليوم السبت من جميع دول العالم الاسلامي مستحيلة