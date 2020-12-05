الاردن : توزيع نحو 3 آلاف تابلت على الطلبة

الاردن : توزيع نحو 3 آلاف تابلت على الطلبة

المستقلة /- قالت وزارة التربية والتعليم، السبت، إنه تم توزيع أكثر من 3 آلاف جهاز لوحي على طلبة في مختلف مديريات التربية والتعليم البالغ عددها 42 مديرية.

الناطق باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، قال إن “هناك جهات متبرعة وأفراد متبرعين للطلبة. لغاية الان تم توزيع 3167 جهاز في مختلف مديريات التربية والتعليم”. وذلك وفق تصريح له لقناة المملكة.

وتحدث عن إمكانية توزيع مزيد من الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في ظل إغلاق المدارس والتوجه نحو التعليم عن بعد.

معالجة الفاقد التعليمي

القرعان قال إن وزارة التربية بصدد تنفيذ برنامج لـ “تعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة منصة درسك بسبب عدم توفر الكهرباء وخدمة الإنترنت لديهم”.