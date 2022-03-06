الاردن : انخفاض أسعار الألبسة بفضل تخفيض الرسوم الجمركية

المستقلة /- يستعد قطاع الألبسة لموسم الصيف ورمضان وسط توقعات بانعكاس قرار توحيد وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض أصناف الألبسة التي تأتي من دول لم تتأثر بارتفاع كلف الشحن مثل تركيا، وفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

وقال القواسمي إن التجار قاموا باستيراد الألبسة الصيفية استعدادا للموسم، مشيرا إلى أن القرار الحكومي المتعلق بتوحيد وتخفيض الرسوم الجمركية سيكون له أثر على البضائع القادمة من دول لم تتأثر بارتفاع كلف الشحن.

قرر مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، حيث كانت الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة تتراوح نسبتها بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة تتراوح بين 0 و25%.

“هنالك استعدادات كاملة لموسم الصيف ورمضان الذي يعتبر من أقوى المواسم (…) نأمل بظل تخفيف الإجراءات المتعلقة بكورونا ودخولنا مرحلة التعافي وعودة السياحة أن تنشط الحركة التجارية” وفق القواسمي