الاردن : الإفراج عن 600 موقوف إداري بمناسبة عيد الأضحى

المستقلة /- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن 600 موقوفاً إدارياً من غير الموقوفين من طالبي الخاوات والاتاوات

وجاء القرار بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

وياتي القرار بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في ‏المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم.