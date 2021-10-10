الاردن : استحداث تاشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

المستقلة /- قرر وزير الداخلية مازن الفرايه، استحداث تاشيرة متعددة السفرات، ولمدة سنة كاملة، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال هذه المدة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاحد، ان هذا الاجراء ياتي استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة كافة المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل.

يشار الى ان التأشيرات التي كانت تمنح سابقا وبحدها الاقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط

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