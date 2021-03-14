الاردن : اجتماعات طارئة لـ النواب والأعيان بعد حادث مستشفى السلط

المستقلة /- دعا رئيس مجلس الأعيان في الأردن، فيصل الفايز، أعضاء المجلس، إلى اجتماع طارئ، صباح اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

وتسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من فيروس كورونا هناك.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه، كما تمت إقالة مدير المستشفى.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأحد؛ للوقوف على أسباب وتداعيات الحادث، التي شكلت فاجعة أدمت قلوب الأردنيين.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أعرب العودات عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، مؤكدًا أنه من المفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.

وأضاف العودات أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء؛ لمتابعة الحادث من جوانبها كافة، موضحًا أن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بالأمر مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها اليوم الأحد.

وشدد على عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في الحادث وغيره، وتحميل المسئولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسئولية عن هذه الحادثة الأليمة.