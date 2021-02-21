الاردن : إغلاق 15 مدرسة لتجاوز نسبة الاصابات بكورونا 3%

المستقلة /- قالت أمين العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات تم اغلاق روضتين و15 مدرسة لتجاوز نسبة بفيروس كورونا فيها 3%.

قبيلات بينت في تصريحات لتلفزيون المملكة الاحد ، ان المدارس المذكورة 9 مدارس خاصة، و6 مدارس حكومية.

كما إشارات الى اغلاق مدرسة صباح الأحد، ودراسة اغلاق مدارس أخرى لتجاوز نسبة الاصابات بها 3%.

وأشارت الى ان نسبة الالتزام بالبروتوكول الصحي تتراوح بين 92 – 98%.

وأوضحت قبيلات إنه كان من المقرر عودة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والتوجيهي وتقييم عودتهم خلال أسبوعين، ومن ثم يعود طلبة الصفين العاشر والأول ثانوني ، لكن تقرر تأجيل عودتهم حتى اشعار آخر ولحين تحسن الوضع الوبائي.