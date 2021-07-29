الاردني عمر العبداللات يهدي الجمهور الخليجي أغنية جديدة

الاردني عمر العبداللات يهدي الجمهور الخليجي أغنية جديدة
المستقلة/- أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان ” بنلتقي ” من كلمات الشاعر محمد القاسمي ومن ألحان عبدالله ال سهل ، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل و إشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا .
بنلتقي : هي بداية التعاون ما بين الفنان عمر العبداللات وشركة تيونز آرابيا ، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة من العام 2021 ، لكون العبداللات يتميز بصوت جميل وحضور ،ويعتبر واحداً من أهم الأصوات العربية ويحظى بجمهور عريض في منطقة الخليج والعالم العربي .
ويقول مطلع الأغنية: بلتقي
طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر
وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار
وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر.
وحققت أغنية ” بنلتقي ” منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.
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