الاردني عمر العبداللات يهدي الجمهور الخليجي أغنية جديدة

المستقلة/- أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية باللهجة الخليجية بعنوان ” بنلتقي ” من كلمات الشاعر محمد القاسمي ومن ألحان عبدالله ال سهل ، وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل و إشراف عام حسن طالب ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا .

بنلتقي : هي بداية التعاون ما بين الفنان عمر العبداللات وشركة تيونز آرابيا ، تمهيداً للأعمال التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة من العام 2021 ، لكون العبداللات يتميز بصوت جميل وحضور ،ويعتبر واحداً من أهم الأصوات العربية ويحظى بجمهور عريض في منطقة الخليج والعالم العربي .

ويقول مطلع الأغنية: بلتقي

طال الزمن ولا قصر .. لابد ما بيوم يجمعنا القدر .. أصبر وصابر وأنتظر

وإن طال ليل الإنتظار .. صدقني هالليل ب يمر .. وتشرق لنا شمس النهار

وإحذر ترى كل الحذر .. تحسبني بنسى شيء صار .. ماهو من اطباعي الغدر.

وحققت أغنية ” بنلتقي ” منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاً على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.