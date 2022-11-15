الادعام العام يتدخل للاشراف على ملف التحقيق في وفاة “سەهەند أحمد “

المستقلة/- بزروك محمد/.. أثارت قضية مقتل “سەهەند أحمد ” فتى يبلغ من العمر 17 عاما في ظروف غامضة بأحد مراكز الشرطة في السليمانية جدلا واسعا واستياء شعبيا عارما في مواقع التواصل الإجتماعي، في وقت تؤكد عائلة الفتى أنه توفي جراء تعرضه لكافة أشكال التعذيب والضرب العنيف ، بينما أعلن المدعي العام في إقليم كردستان عن اشرافه على التحقيق في قضية وفاة الفتى.

وأعلن والد سەهەند في مؤتمر صحفي، أن إبنه توفي نتيجة تعذيب شديد وضرب مبرح من قبل أفراد للشرطة بعد أن ألقت مفارزها القبض عليه في مطاردة بوليسية وسط الأزقات والشوارع الرئيسة في حارة سرجنار غربي مدينة السليمانية وذلك بتهمة إثارة الشغب والمشاجرة مع آخرين.

و بحسب ادعاءات شرطة مركز سرجنار فإن سبب وفاة الفتى هو هروبه سقوطه من نافذة السجن مساء السبت الماضي.

ووجهت العائلة اتهامات صريحة لجهات الشرطة، بمحاولة التستر على القضية والتكتم عليها من خلال شطب وحذف كل الفيديويات للكاميرات داخل السجن وخارجه وحتى في المحلات والدكاكين في منطقة سرجنار، مطالبة الجهات المعنية والحكومية بالتدخل في القضية، مشيرا إلى أن لديها شهودا على تعذيب إبنها أمام مرأى الناس وبوضح النهار .

بعد مطالبة عائلة الفتى تدخل الادعاء العام في اقليم كردستان وأعلن عن اشرافه على ملف التحقيق في قضية وفاة الفتى أثناء احتجازه داخل مركز للشرطة في سرجنار بمدينة السليمانية.

وقالت رئاسة الادعاء العام في بيان رسمي إن رئيس الادعاء العام القاضي كاوه فتحي معصوم وبعد ورود خبر وفاة أحد الفتيان في مركز شرطة سرجنار، أتصل بمدير الشرطة العام للمتابعة والتحقيق، ووجه بتشكيل لجنة بإشراف قاضي الادعاء العام المختص للوقوف على أسباب وفاة هذا المراهق وإبلاغه بنتائج التحقيق، كما اتصل المدعي العام بمدير الطب العدلي في السليمانية وطالبه بنسخة من تقاريره، كما اتصل بمسؤول دائرة الادعاء العام في السليمانية والمدعي العام المختص في مركز شرطة سرجنار لإرسال تقريره بهذا الصدد بحسب البيان.

وذكر خال الفتى عمر علي في تصريحات خاصة أن لديهم شكوكا حول روايات الشرطة، مؤكدا عزم العائلة لإنتشال جثة الفتى لإجراء فحوصات طبية عليها.

في الأثناء أكد سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية في مؤتمر صحفي، بأن الفتى المتوفي كان قد هرب من قبضة مفارز الشرطة بعد مشاجرة مع آخرين في منطقة سرجنار داخل مدينة السليمانية، مضيفا أن التحقيقات بدأت للكشف عن ملابسات الحادث وأنه قد تم توقيف عدد من افراد الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث.

أما رواية الشرطة تشير إلى أن احد المعتقلين وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي ، هرب من مركز شرطة سرجنار في السليمانية عبر المنفذ المحدد لتقديم الطعام والمساعدات للمعتقلين ، و وبعد ملاحقته من قبل الشرطة ومحاولة عبور الجدار ، سقط المتهم ، مما أدى إلى إصابته بجروح بلغية ادت إلى وفاته.

وبينت أنه تم القبض على المتهم وإرساله إلى قاضي التحقيق بتهمة الهروب من السجن ووضعه في مكان التوقيف ، وتوفي بعد مكوثه في المكان المذكور.

وبحسب مصادر أمنية تم اعتقال ستة من منتسبي شرطة محافظة السليمانية على خلفية حادث الوفاة، وأن عملية الاعتقال جاءت وفق توجيه اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني حول ملابسات الحادث.

وبمناسبة الذكرى السنوية 238 لتأسيس مدينة السليمانية بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، برقية تهنئة إلى أبناء المدينة السليمانية، لكن البرقية لم تتطرق إلى قضية وفاة الفتى .