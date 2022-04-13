هانم داود

مسلسل الاختيار الجزء الثالث يقدم لنا معلومات حقيقية، حول مواقف الشرفاء من قادة قواتنا المسلحة أبناء مصر الحره،ونعلم أن قواتنا المسلحة صمام الأمان لمصر الغالية ولكل بلادنا العربية، يظهر في المسلسل كيف تصدت القوات المسلحه للعمليات الارهابية على البلاد ؟؟ والمحاولات المتعدده من الاخوان لاسقاط مصر, ومحاولات الارهاب بث الذعر والخوف والفرقه بين أبناء البلد ،المسلسل وثيقه تاريخيه ضد خطوات الاخوان الارهابيه

يرى العالم كله من خلال مسلسل الاختيار مدى تجبر الاخوان، ضد مؤسسات البلاد والارهاب المستمر وعن عمد في كل أرجاء الوطن، ونرى أن المسلسل دمر الاخوان في عيون رواد سوشيال ميديا، لم يترك مسلسل الاختيار الجزء الثالث أي طريق أو منفذ ينفذ منه أعداء البلد لعقول الصغار،تم توثيق المسلسل بالفيديوهات والوثائق والصور حتى يرى العالم بشاعه الارهاب، مع الصوت والصوره،جاء مقنعاً لكل الاعمار

التنظيم الارهابي السبب الرئيسي في دمار عالمنا العربي

في احدي حلقات المسلسل كشفت عن محاولات الرئيس السابق مرسى ضم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى إلى جماعة الإخوان مرسى قال لـ “السيسى” سأكون سعيد إذا أصبحت من الإخوان وخاصة أنك ملتزم التزام حقيقى.

جاء الرد صادما من السيسى بقوله “شكراً سيادة الرئيس أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى أنا مسلم بس”، وزير الدفاع أكمل رده لمرسى قائلا : “يا فندم صدقنى لو رئيس جمهورية مينفعش نكون غير وطنى”.

شكرا للأداء الرائع لكل أبطال المسلسل أحمد السقا وأحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والمبدع الفنان خالد الصاوي،وصبرى فواز وبيومى فؤاد وشكرا للجهه المنتجة،وشكرا لأبطال مسلسل الاختيار الجزء الأول والثاني أمير كراره وأحمد مكي وكل مجموعة العملز

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