(الاحلام الصغيرة)  الإصدار الأول لقاصة “صغيرة” من ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..صدر عن دار الفنون والاداب في العراق مجموعة قصص قصيرة  بعنوان (الأحلام الصغيرة) للقاصة والرسامة الصغيرة آمنة محمد كريم الساعدي.

ويتضمن الإصدار الاول للقاصة آمنة ست قصص قصيرة مدعومة برسوم تتضمن موضوعات تمس واقع الطفولة واهم المعاني التي يرمز اليها خيالها المبدع والتي تدونها بالسرد والألوان  من خلال حروف وكلمات ترافقها ضربات ريشة رسامة صغيرة في خطواتها الأولى.

في قصصها ورسومها رسائل تبعثها من خيال الطفولة والوعي الاولي وفيها ملامح اجتماعية وتربوية وأخلاقية كبيرة في معناها لمخاطبة اقرانها ..

يقع هذا الإصدار في ٥٠ صفحة مع عدد من الرسومات لكل قصة بريشة الكاتبة نفسها.

يذكر ان القاصة آمنة محمد كريم الساعدي تلميذة في صف الرابع الابتدائي وهي ابنة الكاتب والاكاديمي محمد كريم الساعدي.

وتصدر مجموعة الاحلام الصغيرة بمشاركة موقع نيل فرات دوت كوم وموقع جملون وبترقيم دولي ..

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