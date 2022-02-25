الاحداث تتسارع.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية

المستقلة /- أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الطائرات البريطانية.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية في موسكو اليوم الجمعة أن الطائرات المستأجرة في بريطانيا مشمولة أيضا بحظر التحليق فوق روسيا، مضيفا أن ذلك يأتي ردا على حظر الهبوط الذي فرضته بريطانيا على شركة الطيران الروسية الحكومية “إيروفلوت” عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت الهيئة في تبريرها إلى اتفاق بين البلدين ينص على أن “تحصل شركات طيران البلدين على حقوق عادلة ومتساوية”.

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