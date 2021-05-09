الاحتلال يقمع المتظاهرين بالشيخ جراح بشكل وحشي ليلة الاحد

المستقلة /- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاحد ، وبشكل عنيف المواطنين المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصم بالحي، واعتقلت خمسة مواطنين.

وقامت شرطة الاحتلال باستخدام الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح خصوصا النساء والشيوخ وبدفع المواطنين والاعتداء عليهم واعتقلت عددا من المواطنين بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتدت بوحشية على جميع المتواجدين هناك ويجري إفراغ الحي كليا بوحشية، ولم تبق شرطة الاحتلال أي مواطن في حي الشيخ جراح في هذه الاثناء.

وفي السياق، منعت شرطة الاحتلال، ليلة الأحد، الطواقم الطبية من تقديم العلاج للمواطنين المصابين قرب باب العامود وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الهلال الاحمر في بيان له، إن “شرطه الاحتلال تمنع سيارات اسعاف الهلال من الوصول الى الاصابات في منطقه باب العامود بعد وجود بلاغ عن اصابات في المكان”.