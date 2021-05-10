الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى واتساع رقعة الغضب الفلسطيني

المستقلة /- قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب ، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى.

وتشهد المدينة المقدسة منذ أيام صدامات شملت عدة مناطق، مما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، في حين توسعت رقعة الغضب الفلسطيني لتشمل الخط الأخضر وغزة.

واستمرت المواجهات الليلية على مدى ساعات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح، وذلك على خلفية مخطط إسرائيلي لتهجير عائلات فلسطينية مقدسية من الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فلسطينيا أصيبوا في باب العامود وحي الشيخ جراح، مؤكدا نقل 4 منهم للمستشفى.

وتدخلت قوات الاحتلال لتفريق مجموعة من الناشطين في حي الشيخ جراح، فيما سمحت لمستوطنين إسرائيليين بمواصلة تجمعهم في الحي.

وقد اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في أجزاء أخرى من الحي، واستخدمت تلك القوات المياه العادمة لتفريقهم.

ودفعت قوات الاحتلال بفرق الخيالة إلى باب العامود الذي شهد تعزيزات أمنية إسرائيلية من الأحياء القريبة، كما ألقت قنابل الصوت لمواجهة الفلسطينيين الذين كانوا يتوافدون على هذه المنطقة.

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