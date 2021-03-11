الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن خطيب المسجد الأقصى

المستقلة /- أكدت عائلة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري انه تم الافراج عنه ، بعدما تم اعتقاله الاربعاء على خلفية نيته المشاركة في مجلس علم لتدارس ذكرى الإسراء والمعراج في مصلى باب الرحمة، ومواقفه في الدفاع عن المسجد الأقصى بمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاربعاء، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة في القدس المحتلة.

وقالت عائلة الشيخ صبري، إن قوة من المخابرات والشرطة اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذي سيتم تحويله إليه.

وتعرض الشيخ صبري، خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن المسجد الأقصى عدة مرات.